Эксперты назвали главные проблемы импортозамещения лёгкой промышленности в России

При этом выход из сложившейся ситуации, как пишут журналисты со ссылкой на экспертов, заключается в расширении господдержки — льготном режиме налогообложения и субсидировании на обновление технологий.

Отрасли, по-прежнему, живётся нелегко. Продукции российских производителей трудно конкурировать с зарубежной: она либо теряет в качестве, либо существенно дороже. Это происходит по ряду причин, в частности, из-за отсутствия полноценной сырьевой базы, нехватки квалифицированных специалистов и высоких цен на импортное оборудование при отсутствии российских аналогов,цитируют «Новые известия» гендиректора АПХ «ПРОМАГРО» Константина Клюка.

Сейчас, по данным «Росагролизинга», 90% оборудования в России — импортное.

Производить качественный товар не на чем. Доля оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет в отрасли составляет 37%, от 11 до 20 лет — 24%, но больше всего оборудования, эксплуатируемого уже более 20 лет — 39%,пишут «Новые известия» со ссылкой на экспертов.

В числе прочего издание рассказывает об отсутствии амбиций в стратегии Минпромторга.

Существуют и более позитивные сценарии развития событий, но пока приходится ориентироваться именно на основной консервативный сценарий Стратегии. Сохранение имеющихся объёмов производства — это максимум, на что способна лёгкая промышленность. Иначе и быть не может в условиях, когда правительственная Стратегия не предусматривает комплексного плана развития и не имеет чёткой дорожной карты,говорит независимый эксперт по эконимике Иван Антропов.

Для решения проблем приводятся зарубежные примеры: налоговые льготы в Китае и Турции, а также госпомощь в обновлении и усовершенствовании технологий в Индии.