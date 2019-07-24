Эксперты назвали главные проблемы импортозамещения лёгкой промышленности в России
Одни из главных проблем импортозамещения лёгкой промышленности в России — высокая зависимость от госзаказов и дефицит отечественного оборудования, пишут «Новые известия». Спрос со стороны госпредприятий обеспечивает работой отечественные предприятия вне зависимости от качества продукции, отмечает издание.
При этом выход из сложившейся ситуации, как пишут журналисты со ссылкой на экспертов, заключается в расширении господдержки — льготном режиме налогообложения и субсидировании на обновление технологий.
Отрасли, по-прежнему, живётся нелегко. Продукции российских производителей трудно конкурировать с зарубежной: она либо теряет в качестве, либо существенно дороже. Это происходит по ряду причин, в частности, из-за отсутствия полноценной сырьевой базы, нехватки квалифицированных специалистов и высоких цен на импортное оборудование при отсутствии российских аналогов,цитируют «Новые известия» гендиректора АПХ «ПРОМАГРО» Константина Клюка.
Сейчас, по данным «Росагролизинга», 90% оборудования в России — импортное.
Производить качественный товар не на чем. Доля оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет в отрасли составляет 37%, от 11 до 20 лет — 24%, но больше всего оборудования, эксплуатируемого уже более 20 лет — 39%,пишут «Новые известия» со ссылкой на экспертов.
В числе прочего издание рассказывает об отсутствии амбиций в стратегии Минпромторга.
Существуют и более позитивные сценарии развития событий, но пока приходится ориентироваться именно на основной консервативный сценарий Стратегии. Сохранение имеющихся объёмов производства — это максимум, на что способна лёгкая промышленность. Иначе и быть не может в условиях, когда правительственная Стратегия не предусматривает комплексного плана развития и не имеет чёткой дорожной карты,говорит независимый эксперт по эконимике Иван Антропов.
Для решения проблем приводятся зарубежные примеры: налоговые льготы в Китае и Турции, а также госпомощь в обновлении и усовершенствовании технологий в Индии.
Выбор сейчас прост: либо двигаемся в соответствии со Стратегией Минпромторга в ее неизменном виде, и дожидаемся, когда же люди вообще не смогут покупать одежду и строить дома, либо двигаемся в ногу со временем, и перенимаем успешный опыт зарубежных стран,заключают «Новые известия».