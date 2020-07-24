«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле судится с компанией по очистке сточных вод
Сегодня, 16:26ЭкономикаФото: tagilcity.ru
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16 июля в Арбитражный суд Свердловской области «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подала иск к ООО «БМТ» о взыскании денежных средств на сумму 58,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Компания оказывает услуги в области промышленной водоподготовки и очистки сточных вод. В пресс-службе УВЗ в Нижнем Тагиле сообщили, что ООО «БМТ» нарушило условия исполнения контракта.
В связи с нарушением обязательств ООО «БМТ» по контракту с Уралвагонзаводом предъявлен иск о взыскании с ООО «БМТ» неустойки за нарушение сроков поставки оборудования и не предоставления обеспечения исполнения контракта,сообщила редакции TagilCity.ru пресс-службе УВЗ.
Первое заседание пройдет 26 августа.
Напомним, ранее АО «НПК «Уралвагонзавод» подавало иск в Арбитражный суд Свердловской области к московскому ООО СК «Строй Групп» о взыскании пеней по контракту в размере 181 миллиона рублей.
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