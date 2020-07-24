«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле судится с компанией по очистке сточных вод

Компания оказывает услуги в области промышленной водоподготовки и очистки сточных вод. В пресс-службе УВЗ в Нижнем Тагиле сообщили, что ООО «БМТ» нарушило условия исполнения контракта.

В связи с нарушением обязательств ООО «БМТ» по контракту с Уралвагонзаводом предъявлен иск о взыскании с ООО «БМТ» неустойки за нарушение сроков поставки оборудования и не предоставления обеспечения исполнения контракта,сообщила редакции TagilCity.ru пресс-службе УВЗ.

Первое заседание пройдет 26 августа.