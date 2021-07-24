«Магнит» закроет часть свердловских «Мегамартов»

«Магнит» закроет часть свердловских «Мегамартов»
«Магнит» закроет часть свердловских «Мегамартов»
Сегодня, 08:08ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области закроются некоторые магазины «Мегамарт» и «Дикси», а в работу оставшихся будут внесены корректировки. Это связано с тем, что у торговой сети появился новый собственник – «Магнит».

Ограниченное число магазинов может быть закрыто, а некоторые торговые точки могут быть переформатированы в другие форматы магазинов или пройти редизайн, сообщили Ура.ру в пресс-службе «Магнита».

В ведомстве отметили, что решения по каждому магазину будут приниматься на основании анализа показателей. При этом состав работников «Мегамарта» и «Дикси» в «Магните» пообещали «обязательно сохранить».

Напомним, что «Магнит» стал владельцем 2 тысяч 438 магазинов у дома под брендом «Дикси» и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт». Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд рублей.

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Свердловская областьМагнитмегамарт
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