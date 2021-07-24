«Тагильская лагуна» за ГДДЮТ будет открыта для представителей малого бизнеса

На территории «Тагильской лагуны-2» смогут работать представители малого бизнеса. Предприниматели смогут разместить за ГДДЮТ нестационарные объекты по продаже фастфуда и напитков, а также коммерческие аттракционы, рассказал Владислав Пинаев.

На новой территории за Городским дворцом детского и юношеского творчества тагильский малый бизнес, вероятно, получит площади для размещения объектов торговли и аттракционов. Говорить о точных возможностях для бизнеса можно будет после завершения строительства, заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Может быть разместим некий нестационарный объект для малого бизнеса по продаже фастфуда и кофе. Давайте доделаем, посмотрим, какие будут площадки, что можно разместить. Возможно, поставим какие-нибудь коммерческие аттракционы, добавил глава города. Появление коммерческих объектов позволит ГДДЮТ заработать средства на собственные нужды. Также в городской казне предусмотрят выделение финансов на содержание территории. Мэр рассказал, что на второй череди набережной будут оборудованы два общественных туалета, которые тоже надо содержать. Тут будет картинг, и дворец сможет получить дополнительные внебюджетные средства на свои нужды, пояснил Владислав Пинаев. Видео: TagilCity.ru Напомним, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова побывала на строящемся объекте и заявила о важности финансирования инфраструктурных проектов в промышленных городах региона. 50-метровое колесо обозрения планируется поставить в парке Бондина в Нижнем Тагиле

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