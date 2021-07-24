«Тагильская лагуна» за ГДДЮТ будет открыта для представителей малого бизнеса

На новой территории за Городским дворцом детского и юношеского творчества тагильский малый бизнес, вероятно, получит площади для размещения объектов торговли и аттракционов. Говорить о точных возможностях для бизнеса можно будет после завершения строительства, заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Может быть разместим некий нестационарный объект для малого бизнеса по продаже фастфуда и кофе. Давайте доделаем, посмотрим, какие будут площадки, что можно разместить. Возможно, поставим какие-нибудь коммерческие аттракционы, добавил глава города.
Появление коммерческих объектов позволит ГДДЮТ заработать средства на собственные нужды. Также в городской казне предусмотрят выделение финансов на содержание территории. Мэр рассказал, что на второй череди набережной будут оборудованы два общественных туалета, которые тоже надо содержать.
Тут будет картинг, и дворец сможет получить дополнительные внебюджетные средства на свои нужды, пояснил Владислав Пинаев.
Напомним, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова побывала на строящемся объекте и заявила о важности финансирования инфраструктурных проектов в промышленных городах региона.