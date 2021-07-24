«Тагильская лагуна» за ГДДЮТ будет открыта для представителей малого бизнеса

«Тагильская лагуна» за ГДДЮТ будет открыта для представителей малого бизнеса
«Тагильская лагуна» за ГДДЮТ будет открыта для представителей малого бизнеса
Сегодня, 15:19ЭкономикаЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
На территории «Тагильской лагуны-2» смогут работать представители малого бизнеса. Предприниматели смогут разместить за ГДДЮТ нестационарные объекты по продаже фастфуда и напитков, а также коммерческие аттракционы, рассказал Владислав Пинаев.

На новой территории за Городским дворцом детского и юношеского творчества тагильский малый бизнес, вероятно, получит площади для размещения объектов торговли и аттракционов. Говорить о точных возможностях для бизнеса можно будет после завершения строительства, заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Может быть разместим некий нестационарный объект для малого бизнеса по продаже фастфуда и кофе. Давайте доделаем, посмотрим, какие будут площадки, что можно разместить. Возможно, поставим какие-нибудь коммерческие аттракционы, добавил глава города.

Появление коммерческих объектов позволит ГДДЮТ заработать средства на собственные нужды. Также в городской казне предусмотрят выделение финансов на содержание территории. Мэр рассказал, что на второй череди набережной будут оборудованы два общественных туалета, которые тоже надо содержать.

Тут будет картинг, и дворец сможет получить дополнительные внебюджетные средства на свои нужды, пояснил Владислав Пинаев.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова побывала на строящемся объекте и заявила о важности финансирования инфраструктурных проектов в промышленных городах региона.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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