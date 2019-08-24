Свердловская область готовится к строительству «Технологической долины»
На территории Свердловской области планируется создание научно-технологического центра «Татищев», который разместят на территории технопарка «Университетский», сообщает пресс-службе департамента информполитики региона.
Заявку на строительство «Технологической долины» уже отправили в Министерство экономического развития России, рассмотреть её должны до конца 2019 года. Более 20 компаний уже проявили интерес к проекту, задача которого — внедрять технологии и разработки промышленных предприятий Свердловской области.
«Технологическая долина» поможет развить научно-исследовательскую и производственную инфраструктуру, систему подготовки высококвалифицированных специалистов,отметила министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова.
Среди приоритетных направлений центра «Татищев» обозначены цифровые и ресурсосберегающие технологии в промышленности и энергетике, материалы и сенсоры, промышленная робототехника и интернет. УрФУ планирует сконцентрировать в центре всё, что связано с инжинирингом и проектированием. Также университет разместит там часть своих производств.
Напомним, что на территории Свердловской области уже есть высокотехнологичный проект — особая экономическая зона «Титановая долина», находящаяся в Верхней Салде. Там собираются построить заводы, связанные не только с металлом, но и другим сырьем.