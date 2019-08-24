Свердловская область готовится к строительству «Технологической долины»

Заявку на строительство «Технологической долины» уже отправили в Министерство экономического развития России, рассмотреть её должны до конца 2019 года. Более 20 компаний уже проявили интерес к проекту, задача которого — внедрять технологии и разработки промышленных предприятий Свердловской области.

«Технологическая долина» поможет развить научно-исследовательскую и производственную инфраструктуру, систему подготовки высококвалифицированных специалистов,отметила министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова.

Среди приоритетных направлений центра «Татищев» обозначены цифровые и ресурсосберегающие технологии в промышленности и энергетике, материалы и сенсоры, промышленная робототехника и интернет. УрФУ планирует сконцентрировать в центре всё, что связано с инжинирингом и проектированием. Также университет разместит там часть своих производств.