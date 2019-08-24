Свердловское правительство берет в кредит 6 миллиардов рублей
Сегодня, 10:49ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Власти Свердловской области планирую взять в долг шесть миллиардов рублей, для погашения старых кредитов, пишет Е1.
На сайте госзакупок размещены шесть конкурсов. Три миллиарда власти планируют вернуть через пять лет, еще три миллиарда – через два года. Согласно документации, период доступности кредитных средств — до 31 декабря 2019 года, при этом возможно досрочное погашение.
Долг региона составляет 60,7 миллиарда рублей, из которых 19,9 миллиарда — кредиты в банках.
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