Свердловское правительство берет в кредит 6 миллиардов рублей

На сайте госзакупок размещены шесть конкурсов. Три миллиарда власти планируют вернуть через пять лет, еще три миллиарда – через два года. Согласно документации, период доступности кредитных средств — до 31 декабря 2019 года, при этом возможно досрочное погашение.