За последний месяц, по сравнению с 1 июля, госдолг Свердловской области увеличился до 96,21 миллиарда рублей, сообщают ЕАН.

Государственный долг изменился незначительно, с 96,18 до 96,21 миллиардов рублей. До этого прирост долга был более существенным — 10 миллиардов рублей. Ранее региональное министерство финансов сообщило о новом выпуске облигаций на 12 миллиардов рублей. Специалисты считают, что к концу лета долг составит более 100 миллиардов рублей. Напомним, что разрабатывается проект по списанию долга на финансирование Универсиады-2023, которая будет проходить в Екатеринбурге. Госдолг Свердловской области в начале июля достиг почти 100 миллиардов рублей

