Рабочие изумрудного прииска на Урале получили зарплату после объявления о забастовке

391 работник завода не получал заработанные деньги с начала лета. 22 августа сотрудники прииска провели собрание, где было решено начать забастовку 25 августа, спуститься в забой и не выходить, пока деньги не будут выплачены. Как отмечают рабочие, проблемы с выплатой зарплаты начались весной 2020 года. Этому способствовала отставка директора Василевского и пандемия коронавируса.