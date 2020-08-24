Рабочие изумрудного прииска на Урале получили зарплату после объявления о забастовке

Рабочие изумрудного прииска на Урале получили зарплату после объявления о забастовке

Сегодня, 16:05ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале перед работниками АО «Мариинский прииск» начали погашать долги по заработной плате, сообщает Znak.com.

Предприятие расположено в свердловском поселке Малышева и занимается добычей изумрудов.

По словам главы пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, проходит доследственная проверка по поводу невыплаты зарплаты на заводе. Информация о задолженности в отличных источниках указана разная: от 27 до 40 миллионов рублей.

391 работник завода не получал заработанные деньги с начала лета. 22 августа сотрудники прииска провели собрание, где было решено начать забастовку 25 августа, спуститься в забой и не выходить, пока деньги не будут выплачены. Как отмечают рабочие, проблемы с выплатой зарплаты начались весной 2020 года. Этому способствовала отставка директора Василевского и пандемия коронавируса.

Корпорация «Ростех», которая сейчас управляет заводом, сообщила, что АО «Мариинский прииск» получит беспроцентный заем 300 миллионов рублей. Эти средства пойдут на выплату задолженности перед работниками и исполнение других обязательств завода. Сотрудники уже начали получать зарплату.

Напомним, что ранее двое работников прииска пытались продать 55 природных изумруда, но были арестованы.

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