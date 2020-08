Рабочие изумрудного прииска на Урале получили зарплату после объявления о забастовке

На Урале перед работниками АО «Мариинский прииск» начали погашать долги по заработной плате, сообщает Znak.com.

Предприятие расположено в свердловском поселке Малышева и занимается добычей изумрудов. По словам главы пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, проходит доследственная проверка по поводу невыплаты зарплаты на заводе. Информация о задолженности в отличных источниках указана разная: от 27 до 40 миллионов рублей. 391 работник завода не получал заработанные деньги с начала лета. 22 августа сотрудники прииска провели собрание, где было решено начать забастовку 25 августа, спуститься в забой и не выходить, пока деньги не будут выплачены. Как отмечают рабочие, проблемы с выплатой зарплаты начались весной 2020 года. Этому способствовала отставка директора Василевского и пандемия коронавируса. Корпорация «Ростех», которая сейчас управляет заводом, сообщила, что АО «Мариинский прииск» получит беспроцентный заем 300 миллионов рублей. Эти средства пойдут на выплату задолженности перед работниками и исполнение других обязательств завода. Сотрудники уже начали получать зарплату. Напомним, что ранее двое работников прииска пытались продать 55 природных изумруда, но были арестованы. На Урале добывшим редкий изумруд рабочим выплатят 200 тысяч рублей

