Свердловская область вошла в топ регионов по количеству ипотечных кредитов

Свердловская область вошла в топ регионов по количеству ипотечных кредитов

Сегодня, 12:16ЭкономикаPhoto: pixabay.com
Свердловская область стала одним из регионов-лидеров, где жители чаще всего берут ипотеку, сообщают «РИА-Новости».

Лидером среди регионов стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем количество ипотечных кредитов составляет 30 на тысячу человек. Это в среднем в 1,8 раза больше, чем в среднем по России.

Кроме того, в тройку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ, где за год в среднем берется 27,6 кредитами, а также Тюменская область с 27,4 кредитами.

Десятку рейтинга замыкает Пермский край, где на тысячу человек приходится 23,4 кредита.

На 14 место попала Курганская область — 22,7 кредита. 18 место у Свердловской области — 21,7 кредита.

Как показало исследование, самые маленькие ипотечные кредиты берут жители Челябинской области. Средняя сумма не доходит до 1,6 миллиона рублей. В Москве сумма составляет в среднем более 5,1 миллиона рублей, что больше в 3,2 раза, чем в Челябинской области.

Related news:
Свердловская областькредитисследованиеипотека
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы