Производитель взрывчатки подал иск о банкротстве тагильского ВГОКа

Напомним, с 2018 года введена процедура банкротства на тагильском ВГОКе. Долг предприятия по исполнительным производствам составляет почти 900 миллионов рублей. Больше всего ВГОК задолжал за электроэнергию, газ и отопление. Энергетики взыскивают у предприятия девять миллионов долларов, которые спрятаны в офшоре на Британских Виргинских островах.