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Более 40 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в ГГО в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 40 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в ГГО в 2019 году

Сегодня, 10:05Экономика
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