Более 40 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в ГГО в 2019 году

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В 2019 году на ремонт дорог в Горноуральском городском округе будет выделено 40 млн рублей из бюджета Свердловской области.
Сюжеты: Пригород
В 2018 году выполнен ямочный ремонт на дороге между селами Большая Лая и Балакино. В 2019 году там будет проведен капитальный ремонт, на который потратят 25 млн рублей. Асфальтовое покрытие будет восстановлено на участке длиной 3,5 км.
На 17 млн рублей отремонтируют улицы Ленина и Кирова в поселке Черноисточинск. Также возможно в 2019 году будет организовано безопасное движение пешеходов в селе Покровское по дороге на Салду, пишет ИА «Все новости».
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