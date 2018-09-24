Более 40 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в ГГО в 2019 году

В 2018 году выполнен ямочный ремонт на дороге между селами Большая Лая и Балакино. В 2019 году там будет проведен капитальный ремонт, на который потратят 25 млн рублей. Асфальтовое покрытие будет восстановлено на участке длиной 3,5 км.