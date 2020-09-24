Челябинская фирма требует от УВЗ 12 миллионов рублей за поставку металлопродукции

Предварительное судебное заседание назначено на 23 сентября 2020 года.
Исковые требования компанией ООО «МетСнаб» в адрес АО «НПК «Уралвагонзавод» предъявлены необоснованно. Оплата продукции осуществлена в полном объеме. В установленном порядке будут подготовлены возражения относительно предъявленных требований, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.
Напомним, 18 сентября Арбитражным судом было вынесено решение в пользу ПАО «Уралхимпласт» по иску к АО «НПК-Уралвагонзавод» о выплате 5,8 миллиона рублей за превышение концентрации вредных веществ в сточных водах. Однако на УВЗ с таким решением не согласны. Его планируется обжаловать.