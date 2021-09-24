Овощи начали дорожать в Свердловской области

Овощи начали дорожать в Свердловской области
Овощи начали дорожать в Свердловской области
Сегодня, 19:21ЭкономикаФото: 1MI
Сезонный рост цен на овощи и фрукты начинается на Среднем Урале. Вторую неделю подряд в магазинах поднимаются цены на помидоры, капусту и яблоки.

Таким образом, за последние семь дней подорожали:

  • яблоки — почти на 10%,
  • помидоры — на 8,5%,
  • капуста — на 3,6%,
  • колбаса — 2,21%,
  • куры — 1,2%,
  • вермишель — 1%,
  • молоко и творог — 1%.

Больше всего возросли в цене яблоки. Около 85 рублей за килограмм. Данные Свердловскстата гласят, что цена на помидоры достигает в среднем 68 рублей за килограмм, а капусты 35,6 рублей. За семь дней в цене поднялась и вермишель — 114 рублей за килограмм.

Отмечается, что наиболее дорогим продуктом стали сухие детские смеси. Их стоимость за килограмм превышает одну тысячу рублей.

Напомним, за 10 лет стоимость гречневой крупы впервые превысила 100 рублей за килограмм. Данное повышение цены зафиксировано летом 2021 года. В августе цена крупы в среднем составляла 102,5 рублей.

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Свердловская областьценаовощифрукты
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