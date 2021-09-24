В магазинах «Верный» в Свердловской области запретили продавать алкоголь

Продажа алкоголя в магазинах «Верный» в Свердловской области была приостановлена. Прилавки, на которых располагается вино и крепкие напитки ограждены от покупателей. При этом пиво и сидр продается как и раньше.

Причиной такого запрета стало отсутствие лицензии, рассказывает один из продавцов, пишет Е1. Оказалось, что у компании ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (юридическое название сети) лицензия была отозвана 23 сентября. Запрет продажи спиртного, по данным Росалкогольрегулирования, наложен на 163 магазина в регионе. В Екатеринбурге работает 100 из них. По данным ведомства, такая мера применяется в трех случаях — когда алкоголь продается без сопроводительной документации, отсутствует информация об опасности использования продукта в пищевых целях, а также фальсификация документов, удостоверяющих легальность производства и оборота продукции. Однако конкретную причину, почему у «Верного» приостановлена лицензия, не называют. По официальным данным, лицензия на алкоголь компании была предоставлена 14 августа 2013 года. Срок ее действия до 14 августа 2023 года. Однако до особого разрешения действие документа приостановлено. Напомним, в мае 2021 года лицензии на продажу алкоголя приостанавливались в сетях «Пятерочка» и «Перекресток». Чтобы вернуть спиртное в продажу, потребовалось около двух недель. Тогда причиной приостановки стала проблема с выдачей документов на помещения новых магазинов в Росреестре.

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