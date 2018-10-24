Агентство по привлечению инвестиций будет создано в Свердловской области

С предложением о создании агентства выступили власти Свердловской области на заседании комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

Кроме привлечения инвесторов организация должна будет заниматься подготовкой заявок на проведение культурных, деловых и спортивных мероприятий, а также развитием конгрессно-выставочной деятельности.