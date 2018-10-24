Агентство по привлечению инвестиций будет создано в Свердловской области
Сегодня, 20:11ЭкономикаФото: pxhere.com
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В Свердловской области планируется создание агентства, которое будет отвечать за привлечение инвестиций.
С предложением о создании агентства выступили власти Свердловской области на заседании комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.
Кроме привлечения инвесторов организация должна будет заниматься подготовкой заявок на проведение культурных, деловых и спортивных мероприятий, а также развитием конгрессно-выставочной деятельности.
Агентство будет существовать как автономная некоммерческая организация, пишет «Новый день».
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