Директор «ГлобалТС» в Екатеринбурге обвиняется в мошенничестве с возвратом НДС
Сегодня, 14:11ЭкономикаФото: pxhere.com
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Руководитель ООО «ГлобалТС» в Екатеринбурге обвиняется в незаконном получении возвратов вычета НДС на сумму 2,4 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, в период с июня 2014 года по декабрь 2016 года директор ООО «ГлобалТС» вносил в документы бухгалтерской отчетности ложные сведения о том, что некоторые организации якобы оказывали для «ГлобалТС» транспортные услуги. Кроме того, он подделывал налоговые декларации и предоставлял все документы в налоговую инспекцию для возврата денег с вычета НДС.
Таким образом, руководитель «ГлобалТС» незаконно получил возврат средств на сумму в 2,4 млн рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. В ходе следствия обвиняемый вернул 250 тысяч рублей.
Прокуратура направила материалы дела в суд. Директору грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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