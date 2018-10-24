Директор «ГлобалТС» в Екатеринбурге обвиняется в мошенничестве с возвратом НДС

По версии следствия, в период с июня 2014 года по декабрь 2016 года директор ООО «ГлобалТС» вносил в документы бухгалтерской отчетности ложные сведения о том, что некоторые организации якобы оказывали для «ГлобалТС» транспортные услуги. Кроме того, он подделывал налоговые декларации и предоставлял все документы в налоговую инспекцию для возврата денег с вычета НДС.