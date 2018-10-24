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Капитал Романа Абрамовича с начала года увеличился на 2,2 млрд долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Капитал Романа Абрамовича с начала года увеличился на 2,2 млрд долларов

Сегодня, 16:47ЭкономикаЮлия СувороваФото: flickr.com
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