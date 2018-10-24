Капитал Романа Абрамовича с начала года увеличился на 2,2 млрд долларов

Совокупный капитал российских миллиардеров с начала 2018 года вырос на 10,8%, согласно данным Bloomberg. К сравнению, состояние американских миллиардеров за этот же период увеличилось на 7,5%.

В список миллиардеров с самым большим приростом дохода среди россиян вошел Леонид Михельсон – председатель совета директоров «Сибура». Рост его дохода составил 3,8 млрд долларов.

В тридцатке рейтинга роста капитала также оказался Роман Абрамович, совладелец «ЕВРАЗ НТМК», рост его капитала с начала года составил 2,2 млрд долларов.

Виктор Рашников - председатель совета директоров и председатель комитета по стратегическому планированию ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - увеличил свой капитал на 660 млн долларов, немного отстал от него Александр Абрамов – председатель совета директоров «ЕВРАЗ-групп», он увеличил доход на 585 млн долларов.

При этом доход Виктора Вексельберга – председателя совета директоров группы компаний «Ренова», к примеру, упал на 2,8 млрд долларов.