План по сбору урожая перевыполнен в Свердловской области

В Свердловской области убирают последний в этом году урожай. Со слов заместителя министра АПК и продовольствия Артема Бахтерева, удалось выполнить все запланированные на год планы.

С полей области собрано 657 тыс. тонн зерна, 259 тыс. тонн картофеля, более 40 тыс. тонн овощей. Объем урожая полностью сможет обеспечить нужды населения, кроме того сельхозпроизводителям удалось перевыполнить план по заготовке кормовых культур.