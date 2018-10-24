План по сбору урожая перевыполнен в Свердловской области

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Собранный урожай превышает запланированные показатели на 2018 год по области.
Сюжеты: Екатеринбург
В Свердловской области убирают последний в этом году урожай. Со слов заместителя министра АПК и продовольствия Артема Бахтерева, удалось выполнить все запланированные на год планы.
С полей области собрано 657 тыс. тонн зерна, 259 тыс. тонн картофеля, более 40 тыс. тонн овощей. Объем урожая полностью сможет обеспечить нужды населения, кроме того сельхозпроизводителям удалось перевыполнить план по заготовке кормовых культур.
По плану в 2018 году должны были произвести не менее 640 тыс. тонн зерна, 218 тыс. тонн картофеля и 40 тыс. тонн овощей. Кроме того заготовить грубые и сочные корма, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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