Работали с администрацией Челябинска: известен подрядчик ремонта нижнетагильской ДХШ
Сегодня, 11:23ЭкономикаЮлия Суворова
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В Нижнем Тагиле определен подрядчик по ремонту кровли ДХШ. Победителем электронных торгов стало ООО «Феникс» из Екатеринбурга.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле определен подрядчик по капитальному ремонту кровли ДХШ на ул. Учительская, 9. Начальная стоимость контракта составляла 3,1 млн рублей. Победителем электронных торгов стало ООО «Феникс» из Екатеринбурга. Организация готова отремонтировать крышу здания за 2,7 млн рублей.
ООО «Феникс» зарегистрировано в 2014 году. Доходы организации в 2017 году составили 38 млн рублей, при этом чистая прибыль компании за прошлый год составила 318 тыс. рублей. Директором и руководителем является Анатолий Волков.
ООО «Феникс» принимает активное участие в аукционах на строительные контракты. Так, компания проводит ремонт кровли в УФССП в Екатеринбурге, а также ремонтировала здание для администрации Челябинска.
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