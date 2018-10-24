Спасательный автомобиль за 1,7 млн получит центр защиты населения Нижнего Тагила
Сегодня, 11:22ЭкономикаЮлия СувороваФото: ПСС МБУ Центр защиты населения
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Администрация Нижнего Тагила приобретет для Центра защиты населения и территории г. Нижний Тагил аварийно-спасательный автомобиль стоимостью 1,7 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижнетагильский Центр защиты населения получит новый аварийно-спасательный автомобиль. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает администрация Нижнего Тагила. Начальная стоимость контракта – 1,7 млн рублей.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен предоставить автомобиль с мощностью двигателя не менее 106 л/с, бензинового типа, четырехцилиндровый, оборудованный проблесковыми маячками. Вместимость авто – не менее 7 человек.
Итоги электронных торгов будут известны 6 ноября 2018 года.
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