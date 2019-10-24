В мэрии Нижнего Тагила рассказали, сколько потратят на ледовые городки
Сегодня, 11:34ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Нижнего Тагила готова выделить 12,1 миллиона рублей на строительство ледовых городков в этом году, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на слова замначальника управления горхозяйством Михаила Семина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Темой ледовых городков в этом году станут космос и «Незнайка на Луне» Николя Носова. На нескольких площадках разместят ледовые статуи героев произведения, а также установят большую горку для катания на «бубликах», ракету «Союз», знаки зодиака.
Напомним, в прошлом году темой ледового городка стали «Чудеса света», работы обошлись в 10,9 миллиона рублей.
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