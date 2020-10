В России упростили повторное использование маткапитала для обманутых дольщиков

В России упрощается повторное использование материнского капитала обманутым при покупке жилья, приобретенного методом долевого строительства. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В пояснении на сайте правительства сказано, что теперь средства материнского капитала, которые были вложены в долевое строительство и возвращены обманутым дольщикам, не нужно будет относить в ПФР и обращаться в суд для последующего использования. Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование, указано в пояснении. Напомним, председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором регулируется механизм выплат 10 тысяч рублей семьям с детьми. Названы условия для получения выплат по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Related news: Названы условия для получения выплат по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter