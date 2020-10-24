В России упростили повторное использование маткапитала для обманутых дольщиков

В России упростили повторное использование маткапитала для обманутых дольщиков

Сегодня, 19:32ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В России упрощается повторное использование материнского капитала обманутым при покупке жилья, приобретенного методом долевого строительства. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В пояснении на сайте правительства сказано, что теперь средства материнского капитала, которые были вложены в долевое строительство и возвращены обманутым дольщикам, не нужно будет относить в ПФР и обращаться в суд для последующего использования.

Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование, указано в пояснении.

Напомним, председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором регулируется механизм выплат 10 тысяч рублей семьям с детьми.

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