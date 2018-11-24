Всероссийские учения энергетиков в Красноярске проведут «Россети»

"Всего в учениях задействовали более 800 специалистов и предусмотрели около 300 единиц техники. Ее доставили из нескольких субъектов России", - пишет издание "Новые известия".

Стало известно, что работы продлятся месяц - до 22 декабря. Дело в том, что на эту дату выпадают День энергетика и самый короткий день в году, из-за этого произойдет пик нагрузки на электросети. По словам главы "Россетей", Павла Ливинского, взаимодействие в этих условиях даст уверенность в надежности электроснабжения. Он пожелал всем задействованным энергетикам достойно справиться с задачами и уточнил, что учения выведут энергоснабжение города на новый уровень.

Кроме того, на церемонии открытия побывали губернатор региона Александр Усс и полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Они также выступили с приветственной речью.

Полпред рассказал о важности подготовки электросетей города к будущей Универсиаде. "Красноярск является лицом края, Сибири и всей страны. Город уже меняется в лучшую сторону, мы подберем оптимальные решения поставленных главой страны задач по улучшению качества и надежности, а также переходу энергосистемы на цифровые технологии", - пояснил Сергей Меняйло.