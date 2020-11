Михаил Мишустин присвоил особый статус городу Свердловской области

Верхняя Тура получит статус территории опережающего социально-экономического развития. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В нем сообщается, что туда будут привлекать инвестиции и создавать рабочие места. В Верхней Туре планируют запустить инвестиционный проект в сфере деревообработки, пишет URA.RU. В течение первого года туда вложат 2,5 миллиона рублей и откроют 10 вакансий. В перечень видов экономической деятельности, при которых не будет действовать особый правовой режим, включено 24 варианта. Среди них — лесозаготовка, добыча природного газа и нефти и ряд других. В России территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) создаются для развития населенных пунктов и поддержки моногородов. Для компаний, зарегистрированных в ТОР, снижают страховые взносы, обнуляют ставки федеральной части налога на прибыль. Они имеют и ряд других привилегий.

