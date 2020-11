В Екатеринбурге не станут повышать налог на дорогое жилье

Депутаты Екатеринбурга приняли решение не вводить повышенный налог на «элитное» жилье.

Предлагалось ввести налоговую ставку в размере 0,1% для владельцев жилья стоимостью до семи миллионов рублей и 0,2% при стоимости жилого помещения от семи до ста миллионов. На заседании начальник финансового департамента Марина Андрусь выразила мнение, что вводимая мера не должна ухудшить положение большинства жителей города. По ее словам, 97% квартир и комнат в Екатеринбурге стоят до семи миллионов рублей. В результате, большинство поддержало предложение оставить ставку в размере 0,1% для жилых помещений стоимостью до 300 миллионов рублей. По оценкам городских властей, бюджет может недополучить 107 миллионов рублей. На заседании также отдельно обсудили объекты недвижимости стоимостью свыше 300 миллионов рублей. Для них мэрия предложила установить ставку налога в 2%. Отмечается, что такие объекты принесут бюджету 269 миллионов рублей за год.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter