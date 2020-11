В Нижнем Тагиле появится индустриальный парк «Восточный»

В Нижнем Тагиле начинается реализация проекта «Индустриальный парк «Восточный», сообщает пресс-служба мэрии.

Рамочное соглашение уже заключено с корпорацией развития Среднего Урала. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил важность объекта для города. Благодаря совместному сотрудничеству с корпорацией получится создать площадку для новых технологичных производств, сказал мэр. Отмечается, что появившиеся на территории индустриального парка предприятия должны будут быть эффективны и безопасны для горожан. Санитарные зоны не планируют выводить за пределы границ парка. По словам Владислава Пинаева, этот вопрос будет взят под особый контроль. На текущий момент ведется работа по определению структуры индустриального парка «Восточный», а также капиталовложений, которые необходимо сделать для прокладки сетей и строительства объектов. Сообщается, что уже появились компании, проявившие интерес к проекту. Один из инвесторов готов вложить средства в развитие почти половины площади парка, которая составит около 40 гектаров. Напомним, в Нижнем Тагиле ведется восстановление муниципального тепличного хозяйства по выращиванию саженцев в питомнике «Горзеленхоз». Этой зимой планируется посадить первый урожай. В Нижнем Тагиле этой зимой планируют посадить первые саженцы в тепличном хозяйстве

