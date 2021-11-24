Госдума приняла во втором чтении поправки Путина по увеличению МРОТ до 8,6%

Госдума приняла во втором чтении поправки Путина по увеличению МРОТ до 8,6%
Госдума приняла во втором чтении поправки Путина по увеличению МРОТ до 8,6%
Сегодня, 10:08ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
МРОТ и прожиточный минимум поднимут не на 2,5%, а на 8,5%, как и предлагал президент Путин. Такое решение приняли депутаты Госдумы на заседании правительства во втором чтении бюджета на ближайшие три года.

Об увеличении МРОТа и прожиточного минимума сообщается на сайте Государственной думы РФ. Таким образом прожиточным минимум составит 12 654 рублей, а МРОТ увеличится до 13 890 рублей.

Помимо это Госдума одобрила поправки по увеличению финансирования соцпрограмм государства. Таким образом нагрузка на бюджет в 2022 году на социальную структуру вырастет на 107 миллиардов рублей.

В начальной редакции бюджета планировалось заложить в бюджет индексацию прожиточного минимума на 2,5%. Однако 18 ноября Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму предложение об увеличении данной величины до 8,6%. По словам главы государства, предложенная им индексация будет соответствовать уровню инфляции в стране и перекрывать его. Минэкономразвития сообщил в октябре, что данный показатель вырос до 7,97%.

Материалы по теме:
Владимир Путинпрожиточный минимумГосдумамрот
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы