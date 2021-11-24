Госдума приняла во втором чтении поправки Путина по увеличению МРОТ до 8,6%

МРОТ и прожиточный минимум поднимут не на 2,5%, а на 8,5%, как и предлагал президент Путин. Такое решение приняли депутаты Госдумы на заседании правительства во втором чтении бюджета на ближайшие три года.

Об увеличении МРОТа и прожиточного минимума сообщается на сайте Государственной думы РФ. Таким образом прожиточным минимум составит 12 654 рублей, а МРОТ увеличится до 13 890 рублей. Помимо это Госдума одобрила поправки по увеличению финансирования соцпрограмм государства. Таким образом нагрузка на бюджет в 2022 году на социальную структуру вырастет на 107 миллиардов рублей. В начальной редакции бюджета планировалось заложить в бюджет индексацию прожиточного минимума на 2,5%. Однако 18 ноября Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму предложение об увеличении данной величины до 8,6%. По словам главы государства, предложенная им индексация будет соответствовать уровню инфляции в стране и перекрывать его. Минэкономразвития сообщил в октябре, что данный показатель вырос до 7,97%. ЕР предложила оплачивать больничные в размере не ниже МРОТ бессрочно

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