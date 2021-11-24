Минеева: непродовольственный сектор должен восстановиться как можно быстрее

Бизнес-объединение «Опора России» направило в адрес Минфина просьбу предусмотреть трансферты региональным бюджетам в размере 100 млрд рублей на меры поддержки непродовольственному розничному сектору, а также ТРЦ. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева отметила, что данный шаг стратегически важен.

«Торговые центры выступают крупнейшими плательщиками налогов в бюджет и работодателями: в профессиональном торговом центре, в том числе ретейле и смежных отраслях, задействовано до 3000 человек. Требуется, чтобы отрасль преодолела восстановительный период в как можно более короткие сроки», — отметила Минеева. «Прошу вас оказать господдержку <…> непродовольственной розницы через трансферты из федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей в целях реализации соответствующих мероприятий в регионах РФ», — указывается в послании главы «Опоры России» Александра Калинина руководителю Минфина РФ Антону Силуанову. Об этом сообщает ТАСС. Как полагают представители бизнес-объединения, в этом году в регионах РФ, за редким исключением, не предоставлялась и не предоставляется помощь этим направлениям бизнеса вследствие появления выпадающих доходов бюджетов регионов. В прошлом году российскими субъектами из федерального бюджета были получены трансферты на проведение мероприятий в поддержку бизнеса. Благодаря этому регионы смогли предоставить МСБ необходимую помощь. Отмечается, что в целом было выделено более 300 миллиардов рублей. об этом также говорится в письме к руководителю Минфина России Антону Силуанову. Представители «Опоры России» со своей стороны отметили, что считают необходимым мотивировать в регионах непродовольственную розницу и торговые центры, где ввели QR-коды, различными налоговыми и другими мерами поддержки. Правительством России с ноября были внедрены две дополнительные меры поддержки предприятий. В частности, это единовременные субсидии на сумму МРОТ на одного сотрудника. Кроме этого, возобновилось предоставление кредитов пострадавшим предприятиям сегмента МСБ и социально ориентированным НКО под 3% годовых (программа ФОТ 3.0).

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