Банк России в 2018 году выпустит памятную банкноту, посвящённую чемпионату мира по футболу (ФОТО)

На стороне банкноты, посвященной Крыму, изображен замок «Ласточкино гнездо». На другой стороне — Памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте, фрагмент картины И.К. Айвазовского «Русская эскадра на Севастопольском рейде». Оба изображения ориентированы вертикально, уточняется в сообщении ЦБ.

Под изображением «Ласточкина гнезда» на полосе снизу расположен QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России, где можно найти историческую справку о памятной банкноте.