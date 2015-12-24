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Банк России в 2018 году выпустит памятную банкноту, посвящённую чемпионату мира по футболу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Банк России в 2018 году выпустит памятную банкноту, посвящённую чемпионату мира по футболу (ФОТО)

24 декабря 2015, 08:25ЭкономикаДенис Таратонов
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