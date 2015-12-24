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Forbes назвал Владислава Тетюхина одним из героев года за медцентр в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Forbes назвал Владислава Тетюхина одним из героев года за медцентр в Нижнем Тагиле

24 декабря 2015, 10:35ЭкономикаMaurice
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