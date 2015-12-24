Forbes назвал Владислава Тетюхина одним из героев года за медцентр в Нижнем Тагиле

Деловой журнал Forbes признал бывшего совладельца компании «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина одним из лауреатов в номинации «Филантроп года». Такой выбор сделали читатели издания, проголосовав за него на сайте.

В пояснении к номинации сказано, что кандидатами могут быть бизнесмены, которые реализуют социально значимые благотворительные проекты.

Тетюхин несколько лет назад продал свои акции титанового предприятия и вложил все деньги в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле. Сейчас в год там проводится по 4500 операций, но потенциальная загрузка — гораздо больше. Поэтому предприниматель хочет придать госпиталю федеральный статус, тогда увеличится число государственных квот на операции.