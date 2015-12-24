Forbes назвал Владислава Тетюхина одним из героев года за медцентр в Нижнем Тагиле
За уральского предпринимателя проголосовали читатели издания.
Деловой журнал Forbes признал бывшего совладельца компании «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина одним из лауреатов в номинации «Филантроп года». Такой выбор сделали читатели издания, проголосовав за него на сайте.
В пояснении к номинации сказано, что кандидатами могут быть бизнесмены, которые реализуют социально значимые благотворительные проекты.
Тетюхин несколько лет назад продал свои акции титанового предприятия и вложил все деньги в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле. Сейчас в год там проводится по 4500 операций, но потенциальная загрузка — гораздо больше. Поэтому предприниматель хочет придать госпиталю федеральный статус, тогда увеличится число государственных квот на операции.
Другими героями традиционного выбора редакции Forbes и читательского голосования стали Роман Абрамович («Бизнесмен года» по версии читателей), Михаил Гуцериев («Бизнесмен года» по версии редакции), Тельман Исмаилов («Фиаско года» по версии читателей), Николай Цветков («Фиаско года» по версии редакции), Аркадий Ротенберг («Государственник года» по обеим версиям), Владимир Евтушенков («Камбэк года» по версии читателей), Игорь Зюзин («Камбэк года» по версии редакции), Юрий Мильнер («Пионер года» по обеим версиям), Алишер Усманов («Филантроп года» по версии редакции), Андрей Мельниченко (Forbes Style по обеим версиям).