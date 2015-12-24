Нижний Тагил попал в рейтинг ТОП-50 городов по доле автомобилей премиум-сегмента на рынке (ФОТО)

Аналитическое агентство «Автостат» провело свое исследование отечественного автомобильного рынка. Аналитики изучили рынок, сопоставили число реализуемых в российских городах автомобилей премиум-класса с численностью населения.

Получилось, что в рейтинге городов по доле преимум-брендов на рынке легковых автомобилей Нижний Тагил занял 50-ое место из 50-ти (среди городов с населением выше 350 000 человек). Как к этому относиться? Тут всё зависит от того, как вы смотрите на этот мир.

Если для вас стакан наполовину пуст, то наверняка вам покажется интересным тот факт, что за 11 месяцев этого года почти 25% автомобилей, проданных в Москве, были автомобилями премиум-класса, в то время как в Нижнем Тагиле только 5%.

Если ваш стакан наполовину полон, то вы отметите для себя, что некоторые, в том числе более крупные города, чем Нижний Тагил, вообще не вошли в рейтинг. Так, например, ещё реже тагильчан покупали дорогие автомобили жители Севастополя. Является ли это поводом для радости? Кому как.

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