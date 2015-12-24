Правительство разрешило ряду компаний принимать на работу граждан Турции

Принимая эти решения, мы ориентировались на предложения заинтересованных министерств и регионов, при этом все остальные не смогут принимать на работу граждан Турции сказал Медведев на заседании правительства.

Ранее первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко сообщал, что его ведомство внесло в правительство перечень предприятий, которым разрешено принимать на работу граждан Турции в 2016 году. Он не уточнил, сколько позиций в списке, сославшись на то, что он «не окончательный» и может быть в дальнейшем дополнен.

Согласно правительственному постановлению, в рамках запрета на привлечение с 1 января 2016 года работников из Турции действуют два исключения.

Первое исключение - это отдельный утвержденный правительством перечень работодателей, подготовкой которого занимается Минтруд на основании предложений региональных властей.

Второе исключение - это право работодателей, не включенных в утвержденный правительством перечень, заключать, перезаключать, продлевать срок действия трудовых или гражданско-правовых договоров с гражданами Турции, которые легально работают в России по состоянию на 31 декабря 2015 года.