Сбербанк Онлайн делает жизнь уральцев удобнее

К счастью, теперь уральцы могут беспокоиться о своем балансе чуть меньше. Если вы подключены к одному из 15 провайдеров (в число которых входит, например, ООО "Нижнетагильские компьютерные сети"), то теперь сможете зайти в Сбербанк Онлайн даже при отсутствии денег на счете.

Благодаря этому можно будет не только восстановить доступ в Интернет, но и оплатить все необходимые услуги: сотовую связь, коммуналку, детский сад и многое другое. При отрицательном балансе доступны также и денежные переводы. Жители Нижнего Тагила через Сбербанк Онлайн могут оплачивать квитанции за коммунальные услуги от ЕЦПиБ.

Еще более удобным решением является подключение услуги «Автоплатеж», при которой средства с карты будут списываться автоматически, а все счета будут оплачены без проблем и точно в срок.

Получить доступ к интернет-банку можно прямо сейчас в любом отделении Сбербанка или пройдя процедуру саморегистрации. Чтобы это сделать, необходимо иметь любую карту ПАО Сбербанк с подключенной услугой «Мобильный банк» (СМС информирование).

Подробная информация про Сберабнк Онлайн - по ссылке.