Сбербанк Онлайн делает жизнь уральцев удобнее
Вряд ли есть что-то удобнее, чем оплата покупок и услуг через интернет-банк. Так мы думаем ровно до того момента, пока на нашем абонентском счете не заканчиваются деньги, и провайдер не отключает нас от всемирной сети.
К счастью, теперь уральцы могут беспокоиться о своем балансе чуть меньше. Если вы подключены к одному из 15 провайдеров (в число которых входит, например, ООО "Нижнетагильские компьютерные сети"), то теперь сможете зайти в Сбербанк Онлайн даже при отсутствии денег на счете.
Благодаря этому можно будет не только восстановить доступ в Интернет, но и оплатить все необходимые услуги: сотовую связь, коммуналку, детский сад и многое другое. При отрицательном балансе доступны также и денежные переводы. Жители Нижнего Тагила через Сбербанк Онлайн могут оплачивать квитанции за коммунальные услуги от ЕЦПиБ.
Еще более удобным решением является подключение услуги «Автоплатеж», при которой средства с карты будут списываться автоматически, а все счета будут оплачены без проблем и точно в срок.
Получить доступ к интернет-банку можно прямо сейчас в любом отделении Сбербанка или пройдя процедуру саморегистрации. Чтобы это сделать, необходимо иметь любую карту ПАО Сбербанк с подключенной услугой «Мобильный банк» (СМС информирование).
Подробная информация про Сберабнк Онлайн - по ссылке.
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