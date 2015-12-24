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Заказ или медленная реакция? В Нижнем Тагиле об итогах осенних проверок кафе Роспотребнадзором рассказывают лишь перед Новым годом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заказ или медленная реакция? В Нижнем Тагиле об итогах осенних проверок кафе Роспотребнадзором рассказывают лишь перед Новым годом

24 декабря 2015, 15:15ЭкономикаПавел Щербина
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