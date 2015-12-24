Заказ или медленная реакция? В Нижнем Тагиле об итогах осенних проверок кафе Роспотребнадзором рассказывают лишь перед Новым годом

Накануне в местных и региональных СМИ появились сообщения о суровых мерах, принятых в отношении одного из заведений в центре Нижнего Тагила. Сообщалось о серьёзных нарушениях санитарного законодательства, за которые Роспортебнадзор оштрафовал организацию.

Портал TagilCity.ru решил разобраться в ситуации и выяснить все обстоятельства этой истории. В первую очередь было решено поговорить с руководством кафе.

Проверки, о которых вдруг все начали массово писать в СМИ, действительно имели место, были замечания, штрафы, возможно, имели место. Но суть в том, что проверки были в начале октября и они были плановыми, то есть проводились не только в нашем заведении. Все замечания с тех пор были нами устранены. Что касается замечаний, то они есть во всех заведениях общепита, не бывает такого, чтобы всё было идеально.

Кроме того, у нас проверили еду и напитки: по всем показателям все в норме на 100%.

В том, что эти сведения публикуются сейчас, перед новогодними корпоративами, я вижу заказ, целью которого является удар по деловой репутации заведения. У нас все в порядке, мы работаем и с радостью ждем всех в гости! -- рассказали журналисту TagilCity.ru в администрации кафе-клуба «Очаг».

Чтобы выяснить то, не приукрашивает ли бизнесмен реальное положение вещей, журналисты TagilCity.ru обратились в Роспотребнадзор. Его специалисты подтвердили, что проверки проходили ещё осенью, с тех пор никаких претензий к предприятию общепита не возникало.

Плановая выездная проверка в отношении ООО «Триада» на объекте кафе «Очаг» была проведена 13.10.2015г. По результатам плановой выездной проверки наложено 4 административных штрафа ответил Роспортебнадзор на запрос TagilCity.ru.

Также известно, что в это же время проверялись и другие кафе и рестораны Нижнего Тагила. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда о результатах массовой плановой проверки сведения публикуются перед праздниками. Причём рассказывается только о нарушениях одного кафе, при этом игнорируются нарушения всех остальных, которых тогда было более чем достаточно.

Очевидно, что кому-то было очень выгодно выставить своих конкурентов в неблагоприятном свете перед сезоном новогодних и рождественских корпоративов. К слову, в Нижнем Тагиле широко развита практика нечестной конкуренции. Бывают даже разборки в духе 90-х с

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