«Начало диалога». В Нижнем Тагиле создают рабочую группу коммунальщиков и бизнесменов

Уже достигнуты первые положительные результаты.

За столом переговоров встретились представители ресурсоснабжающих организаций (в частности «Водоканал-НТ», «Газэкс» и «Облкоммунэнерго») и бизнеса. Последние заявили, что часть из них отказалась прийти, поскольку даже не рассчитывает на «диалог» с ресурсниками. Однако после круглого стола присутствующие смогли решить ряд проблем или как минимум, по их словам, «получить ответы на вопросы».

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Как пояснили в СОФПП, формально поводом для встречи послужил низкий показатель Нижнего Тагила в инвестиционном рейтинге Свердловской области.

В 2019 году лидером рейтинга стал Новоуральск. Кроме него, высокую интенсивность показали Красноуральск, Верхняя Пышма и Екатеринбург. Нижний Тагил до ТОП-10 добраться не смог. Отметим, что согласно месту в рейтинге, определяется бюджетное финансирование на повышение инвестиционной привлекательности муниципалитета.

К примеру, в прошлом году по решению губернатора победители получили дополнительно в местные бюджеты 25 миллионов рублей — за первое место, 15 миллионов рублей — за второе, 10 миллионов — за третье и по 6,5 миллионов рублей за места с четвертого по 10, а для трех муниципальных образований, продемонстрировавших наибольшую динамику в рейтинге, было предусмотрено по 1,5 миллиона рублей.

Фото: Instagram Евгения Куйвышева

Одной из причин неудовлетворительных результатов Нижнего Тагила, по мнению экспертов, является отсутствие «связи» между коммунальщиками и предпринимателями, что сказывается на скорости подключения офисов и помещений коммерческих компаний к сетям. Эта версия подтвердилась за круглым столом в центре «Мой бизнес».

Я по своему опыту знаю, насколько проблематичным может быть подключение к сетям. Сам не раз сталкивался со случаями, когда работы откладывались по не зависящим от меня причинам. Уверен, если приглашённые нами ресурсоснабжающие организации услышат о вопросах предпринимателей при подключении в режиме личной встречи, это позволит нам решить разом многие проблемы,заявил за круглым столом глава центра «Мой Бизнес» Сергей Федореев.

Главные претензии предпринимателей к ресурсникам: слишком долгие сроки подключения, несвоевременный расчёт стоимости работ и слишком высокие цены.

За подключение мне выставили счёт в несколько миллионов рублей, а срок работы — несколько лет с момента оплаты. За это время ситуация может так поменяться, что выплаченных мною денег может не хватить на работу. Меня тогда доплатить попросят?

Фото: khabarovskadm.ru

Ответ ресурсников: согласно договору, срок подключения соответствует требованию законодательства, и организаций придерживаются этого условия. Они не «затягивают» работу, а действуют в соответствии с требованиями договора.

Срок технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения определён федеральным законом и составляет 18 месяцев с момента заключения договора между «Водоканал-НТ» и заказчиком. Его выполнение зависит от ряда мероприятий не только с нашей стороны, но и со стороны заказчика,пояснил замдиректора «Водоканал-НТ» Евгений Захаров.

Однако предприниматели всё равно возмутились: полтора года, даже если успевать в этот срок — всё равно слишком долго.

Ресурсники: если срок увеличивается, чаще всего это связано с несвоевременным согласованием проекта. В этом вопросе проблемы возникают ещё на стадии подачи документов. Полтора года — это адекватный срок, особенно при учёте количества заявок, которое существенно превышает штат специалистов.

Планируется, что одним из решением станет электронная площадка по технологическому подсоединению к коммунальным сетям в Свердловской области. Она позволяет дистанционно подать заявку вместе с сопутствующими документами и следить за ходом работ. На круглом столе в центре «Мой бизнес», участники пришли к выводу, что это может повысить прозрачность и открытость мероприятий по подключению к сетям.

Фото: seti.midural.ru/

В итоге совещания было предложена идея создания рабочей группы, состоящей из ресурсников и представителей бизнеса.

Кроме того, один из предпринимателей сообщил, что после того, как озвучил свой вопрос газовикам на совещании, на его площадке наконец начались работы, которых он добивался более двух лет.

Фото: tagilcity.ru

Но часть предпринимателей заявила, что пока коммунальщики «будто не хотят их слышать». Однако и они признали, что круглый стол в центре «Мой бизнес» может стать началом диалога и налаживания взаимодействия.

Фото: seti.midural.ru/

Пока создалось ощущение, что представители ресурсоснабжающих организаций не хотят нас слышать. Мы им про свои расходы из-за долгого простоя объясняем, а они — про договор и законодательство. Но сама такая встреча уже говорит о том, что все настроились и готовы к диалогу, так что будем надеяться, что это лишь первый шаг в очень долгом пути,сказал директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.