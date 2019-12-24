Росстат посчитал среднюю стоимость новогоднего стола

Стоимость новогоднего стола была рассчитана для семьи из четверых взрослых и одного ребенка. По сравнению с пошлым годом новогодний стол подорожал на 2,74%. Более всего в цене поднялись сливочное масло — на 11,17%, апельсины — на 10,87%, сыры — 10,36%, говядина — 2,23%, сырокопченая колбаса — 5%.