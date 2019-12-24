Росстат посчитал среднюю стоимость новогоднего стола

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Средняя стоимость новогоднего стола для семьи из пятерых человек, согласно подсчетам Росстата, составит 6,4 тысячи рублей.
Стоимость новогоднего стола была рассчитана для семьи из четверых взрослых и одного ребенка. По сравнению с пошлым годом новогодний стол подорожал на 2,74%. Более всего в цене поднялись сливочное масло — на 11,17%, апельсины — на 10,87%, сыры — 10,36%, говядина — 2,23%, сырокопченая колбаса — 5%.
При этом подешевели свежие огурцы — на 8,6%, лососевая икра — 4,97%, картофель — 4,78%, охлажденная крица — 3,4%, коньяк — 0,24%.
Традиционный новогодний салат оливье обойдется в этом году дороже на 4,3%, а сельдь под шубой — на 2,32%.
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