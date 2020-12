Мэрия Нижнего Тагила утвердила бюджет на 2021 год

Городская дума Нижнего Тагила на заседании приняла бюджет на 2021 год. Доходность казны оценена в 15,55 млрд рублей.

За принятие документа проголосовали все 24 депутата, которые присутствовали на заседании, пишет ИА «Все Новости». Большая часть бюджета — 10,9 млрд рублей — это межбюджетные трансферты, то есть средства из областного и федерального бюджетов. Остатки суммы — это налоговые и неналоговые платежи. В 2021 году бюджет будет дефицитным на 339 млн рублей. Расходы города составят 15,9 млрд рублей. Напомним, что в бюджет вошли средства на продолжение строительства моста через Тагильский пруд — 1,2 млрд рублей из областного бюджета и 63 млн — софинансирование из городской казны. Кроме того, в бюджет включено 606 млн на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также на ремонт «Тагильской лагуны» — 511 млн.

