Мэрия Нижнего Тагила утвердила бюджет на 2021 год

Напомним, что в бюджет вошли средства на продолжение строительства моста через Тагильский пруд — 1,2 млрд рублей из областного бюджета и 63 млн — софинансирование из городской казны. Кроме того, в бюджет включено 606 млн на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также на ремонт «Тагильской лагуны» — 511 млн.