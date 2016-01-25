Екатеринбургская таможня за год уничтожила четыре центнера санкционки

Ударная работа Екатеринбургской таможни на территории Свердловской области и уральской столицы позволила пополнить бюджет на 21,6 млрд рублей, при этом план по доходам таможенные посты перевыполнили на 7%. Об этом сообщил начальник Екатеринбургской таможни Сергей Абросимов. За прошлый год таможенники оформили 65,5 тыс. деклараций, две трети из них экспортные, треть — импортная. Внешнеторговый оборот составил 9,5 млрд долларов, а грузооборот — 5,3 млн тонн.

Совместно с управлениями Россельхознадзора и Роспотребнадзора по Свердловской области таможенники выявили и уничтожили 400 кг товаров, запрещенных к ввозу в Россию, и наложили на предпринимателей 100 тысяч рублей штрафов. Кроме того, таможенники в прошлом году выявили 41,5 тысяч единиц контрафактной продукции.