«МегаФон» предлагает сотрудничество частным арендодателям Большого Урала

Размещаются объекты связи всех типов, включая LTE, что позволит точечно улучшить покрытие сети на территории Большого Урала. Условия и варианты размещения обговариваются индивидуально. Для участия нужно заполнить заявку на сайте компании, и в течение нескольких дней специалист «МегаФона» свяжется с потенциальным арендодателем.

Появление альтернативных площадок позволит снизить свои затраты, точечно улучшить качество сети в тех местах, где это необходимо. Арендодатели в свою очередь получают надежного партнера. Учитывая, что стоимость на мобильную связь с каждым годом снижается, а стоимость аренды растет, необходимо использовать новые формы сотрудничества с арендодателями для оптимизации расходов.

МегаФон на Урале построил масштабную сеть, насчитывающую более 11 000 объектов связи. Для дальнейшей эффективной работы и предоставления качественных мобильных услуг необходимо точечное развитие сети, увеличение емкости существующих базовых станций и, конечно, грамотный подход к арендуемым площадкам, цены на которые зачастую завышены. Новый проект позволит снизить затраты на аренду и направить дополнительные средства на улучшение качества связи и запуск скоростного интернета в новых городах отмечает директор по инфраструктуре Уральского филиала ПАО «МегаФон» Антон Щербаков.

«МегаФон» также внедряет ряд других инициатив для оптимизации затрат на аренду, в частности, сокращает площадь аренды путем оптимизации оборудования, расширяет сотрудничество с корпоративными клиентами, у которых есть в собственности здания и сооружения, ведет переговоры с существующими арендодателями по снижению стоимости.

Проект уже успешно стартовал в столичном и кавказском филиалах: за несколько месяцев в компанию поступило более 300 предложений от арендодателей, первые базовые станции уже установлены, поэтому теперь программа работает по всей стране