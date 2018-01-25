Долги по заработной плате в Свердловской области выросли в 7 раз
25 января, 10:05Экономика
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Общая сумма задолженности предприятий Свердловской области по заработной плате перед гражданами составила 20 млн. 643 тыс. рублей.
К 1 января 2018 года задолженность предприятий Свердловской области перед работниками составила 20 млн. 643 тыс. рублей. Это в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.
По информации «Уралинформбюро», чаще других среди предприятий-должников встречаются сталелитейные и теплоэнергетические компании, а также автошколы.
Напомним, что Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий задолжал рабочим 300 тыс. рублей. Информация об этом стала известна после прокурорской проверки.
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