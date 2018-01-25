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Долги по заработной плате в Свердловской области выросли в 7 раз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Долги по заработной плате в Свердловской области выросли в 7 раз

25 января, 10:05Экономика
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