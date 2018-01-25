Нижний Тагил планирует выплатить кредиторам 180 млн рублей (ВИДЕО)
Комиссия по бюджету и экономической политике предложила направить 180 млн рублей из бюджета Нижнего Тагила на погашение кредитов. Такое решение не отразится на бюджете города, отмечают депутаты.
Депутаты Нижнетагильской городской думы 24 января рассмотрели первую корректировку городского бюджета на 2018 год. По предложению депутатов, 180 млн рублей будут перераспределены с одной из статей расходов на погашение задолженностей перед кредиторами.
Предложенная корректировка никак не отразится на доходах и расходах города: как и ранее, в 2018 году планируются доходы в размере 10 млрд 667 млн и расходы в 10 млрд 980 млн. Как отметили в комиссии по бюджету и экономической политике, многое в городе было сделано за счет кредитных средств, но необходимая мера по их погашению никак не должна отражаться на бюджете города.
Главный финансовый документ будет еще не раз пересмотрен в течение года. Сейчас за введение первой поправки проголосовали все члены комиссии, однако ее окончательное рассмотрение состоится 25 января, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
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