Нижний Тагил планирует выплатить кредиторам 180 млн рублей (ВИДЕО)

Депутаты Нижнетагильской городской думы 24 января рассмотрели первую корректировку городского бюджета на 2018 год. По предложению депутатов, 180 млн рублей будут перераспределены с одной из статей расходов на погашение задолженностей перед кредиторами.

Предложенная корректировка никак не отразится на доходах и расходах города: как и ранее, в 2018 году планируются доходы в размере 10 млрд 667 млн и расходы в 10 млрд 980 млн. Как отметили в комиссии по бюджету и экономической политике, многое в городе было сделано за счет кредитных средств, но необходимая мера по их погашению никак не должна отражаться на бюджете города.