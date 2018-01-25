Цены на отечественные лекарства вырастут в России на 7%
Производители медикаментов в РФ начали тратить больше средств на производство товара, из-за чего розничные цены на лекарства увеличатся в 2018 году на 7%.
В 2017 году, согласно информации от Минпромторга, российские производители стали тратить больше средств при изготовлении лекарств. Таким методом отечественный фармацевтический рынок постепенно отказывается от дешевого сырья, заменяя его улучшенными дорогими препаратами.
В 2018 году производители на 7% намерены увеличить оптовые цены на препараты, выпущенные в 2017 году. Аналитики связывают это с тем, что чаще всего лекарства идут до прилавка 6-7 месяцев. Из-за роста отпускной цены на тот же процент увеличится и розничная стоимость лекарств, так как предприятия не будут работать себе в убыток, отмечают эксперты.
Кроме того, рос цен связан также со снижением стоимости жизненно важных лекарственных препаратов. Напомним, за первое полугодие 2017 года цена на жизненно важные медикаменты снизилась на 3,2% - рекордный показатель, по словам аналитиков. Чтобы компании смогли компенсировать убыток, постепенное удорожание коснется остальных препаратов, пишет газета «Известия».
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