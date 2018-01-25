Цены на отечественные лекарства вырастут в России на 7%

В 2017 году, согласно информации от Минпромторга, российские производители стали тратить больше средств при изготовлении лекарств . Таким методом отечественный фармацевтический рынок постепенно отказывается от дешевого сырья, заменяя его улучшенными дорогими препаратами.

В 2018 году производители на 7% намерены увеличить оптовые цены на препараты, выпущенные в 2017 году. Аналитики связывают это с тем, что чаще всего лекарства идут до прилавка 6-7 месяцев. Из-за роста отпускной цены на тот же процент увеличится и розничная стоимость лекарств, так как предприятия не будут работать себе в убыток, отмечают эксперты.