Боль молодых бизнесменов и коворкинг-центр: встреча с мэрией прошла в Нижнем Тагиле

На встрече предприниматели озвучили ряд проблем, с которыми они сталкиваются в современном мире, в частности в Нижнем Тагиле. В первую очередь, по словам одного из присутствующих, это образ мэрии города.

Малому и среднему бизнесу нужны гарантии, что с администрацией можно договариваться и что её обязательства будут выполнены в полном объёме,отметил в своём докладе бизнесмен Павел Столбов.

Другие проблемы – это кадры, образование, нехватка квалифицированных рабочих рук (токари, швеи, стекольщики), нехватка квалифицированных специалистов в области программирования и другие факторы.

Ещё одна проблема – пониженный уровень ответственности специалистов нового поколения. Шабашничество, в попытках получить быстрые деньги, отсюда общее снижение качества продаваемого продукта.

Другие озвученные проблемы как предпринимательства, так и самого города – отток молодёжи и экология.

Портная Анжелика Крафт делает бизнес-план по открытию швейного производства в Нижнем Тагиле.

Моя идея состоит в создании швейного производства и восстановлении швейной промышленности в Нижнем Тагиле, но нет специалистов в городе. Молодые девушки не получают образование, а нужны портные, технологи, закройщики, швеи. Специалисты в нашем городе есть, но практически всем уже за 50 лет, мне - 49 лет. Молодых людей в этой профессии нет. Если мы уйдём, кто эти знания даст?

Анна Сабанина организует пешие и горнолыжные туры на территории Свердловской области. Проблемы, с которыми она столкнулась, – замкнутость и недоступность туристических территорий.

Есть проблема монополии, закрытости для доступа. На некоторых территориях туристов ловят, штрафуют. При этом уровень сервиса минимальный, а уровень цен – максимальный. Есть хорошие примеры за пределами Свердловской области, но у нас этого нет.

Татьяна Федулова развивает художественную гимнастику, греко-римскую борьбу для детей с трёх лет, всем этим девушка занимается самостоятельно. Также она мечтает воплотить в жизнь проект о call-центре для родителей, где бы им давали рекомендации, в какой вид спорта отдать своего ребенка в Нижнем Тагиле.

Проблема, с которыми я столкнулась – отсутствие залов. Я оформила ИП, чтобы арендовать залы, в частности, в «Металлург-Форуме». Однако их я арендую на личные средства, а хотелось бы получить поддержку города. Ещё одна проблема – отсутствие кадров.

Предприниматели уверены, что есть долгосрочные, но выполнимые пути решения озвученных проблем.

Поддержка, планирование, инициативы профориентации, формирование образа Нижнего Тагила как города для молодёжи, реализация программ по улучшению экологической обстановки в городе, проведение фестивалей, соревнований, создание парка труда,эти и многие другие способы предложил Павел Столбов в ходе доклада.

24 января предприниматели и представители администрации Нижнего Тагила договорились о сотрудничестве и дальнейших регулярных встречах.