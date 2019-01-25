Госдолг Свердловской области составил 72 млрд 792 млн рублей на 1 января 2019 года
Сегодня, 17:09ЭкономикаФото: pixabay.com
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Госдолг Свердловской области составил 72 миллиарда 792 миллиона 839 тысяч рублей. Долг муниципалитетов насчитывает 4 миллиарда 881 миллион 377 тысяч рублей.
Бюджетные кредиты, полученные Свердловской областью, составляют 19 миллиардов 722 миллиона 839 тысяч, кредиты от организаций – 31 миллиард 970 миллионов рублей. Долг госгарантии составляет 1 миллиард 100 миллионов рублей, ценных бумаг – 20 миллиардов рублей. Отчет о госдолге обнародовало Минфинансов региона.
Стоит отметить, что в октябре 2018 года долговое обязательство насчитывало 55 миллиардов 700 миллионов рублей, информирует Urbc.ru.
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