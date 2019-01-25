Госдолг Свердловской области составил 72 млрд 792 млн рублей на 1 января 2019 года

Бюджетные кредиты, полученные Свердловской областью, составляют 19 миллиардов 722 миллиона 839 тысяч, кредиты от организаций – 31 миллиард 970 миллионов рублей. Долг госгарантии составляет 1 миллиард 100 миллионов рублей, ценных бумаг – 20 миллиардов рублей. Отчет о госдолге обнародовало Минфинансов региона.