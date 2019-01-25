Свердловское правительство планирует снизить прожиточный минимум до 10 933 рублей

Согласно предлагаемым чиновниками изменениям, прожиточный минимум на душу населения составит 10 217 рублей вместо 10 656, который установлен с 1 января 2019 года. Для трудоспособного населения показатель снизится с 11 386 рублей до 10 933. Пенсионеры получат снижение с 8 785 рублей до 8 477. Уменьшение прожиточного минимум для детей составит 572 рубля (с 11 022 до 10 450 рублей).