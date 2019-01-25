Свердловское правительство планирует снизить прожиточный минимум до 10 933 рублей
Снижение прожиточного минимума для жителей региона готовит правительство Свердловской области. Решение будет рассмотрено и принято на одном из ближайших заседании. Ожидается, что величина прожиточного минимума на душу населения снизится на 439 рублей.
Согласно предлагаемым чиновниками изменениям, прожиточный минимум на душу населения составит 10 217 рублей вместо 10 656, который установлен с 1 января 2019 года. Для трудоспособного населения показатель снизится с 11 386 рублей до 10 933. Пенсионеры получат снижение с 8 785 рублей до 8 477. Уменьшение прожиточного минимум для детей составит 572 рубля (с 11 022 до 10 450 рублей).
Своё решение правительство основывает на данных о стоимости потребительской корзины по региону и сведениях, полученных Свердловскстатом, сообщает Znak.com. Стоит отметить, что снижение прожиточного минимума для свердловчан наблюдается уже второй квартал подряд.
Напомним, что величина прожиточного минимума определяет начисления различных государственных выплат, пособий и льгот.
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