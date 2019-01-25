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ТСЖ на Уральском проспекте задолжало 6,7 млн рублей Нижнетагильским теплосетям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ТСЖ на Уральском проспекте задолжало 6,7 млн рублей Нижнетагильским теплосетям

Сегодня, 11:05ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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