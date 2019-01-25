ТСЖ на Уральском проспекте задолжало 6,7 млн рублей Нижнетагильским теплосетям
ТСЖ «4 МКР» в Нижнем Тагиле может быть признано банкротом после иска МУП «Нижнетагильские тепловые сети» в размере 6,7 млн рублей.
В Арбитражный суд Свердловской области обратились Нижнетагильские тепловые сети, организация просит взыскать с ТСЖ «4 МКР», расположенного по адресу Уральский проспект, 42, сумму задолженности по тепловой энергии в размере 6,6 млн рублей, а также размер госпошлины.
Судом установлен факт наличия задолженности и вынесено решение о начале процедуры банкротства в отношении ТСЖ. Назначен временный управляющий – Александра Звонарева, занимавшаяся банкротством ООО «Управление» и «Управляющая компания ТС» в Нижнем Тагиле.
Также суд постановил взыскать в пользу НТТС 6,6 млн рублей долга и 113 тыс. рублей пошлины в пользу государства.
Телефоны ТСЖ «4 МКР» оказались отключены, получить комментарии по поводу судебного решения редакции TagilCity.ru не удалось.
ТСЖ «4 МКР» зарегистрировано на Нину Мартынову. Данных о доходе компании с системе СПРК нет. За 12 месяцев в отношении организации подано 22 иска по неисполненным обязательствам на общую сумму 22,1 млн рублей.
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