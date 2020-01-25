У екатеринбургских муниципалов выявлены нарушения при обращении с имуществом

У первой организации зафиксированы ряд нарушений при обращении с недвижимостью, а также неосновательное обогащение из-за отсутствия оплаты в бюджет аренды земельных участков.

Претензии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности появились у аудиторов и к медицинским учреждениям: у них обнаружены предоставление имущества в безвозмездное пользование, а также нарушения при расчете арендной платы.