У екатеринбургских муниципалов выявлены нарушения при обращении с имуществом
Сегодня, 20:35ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Счетная палата Екатеринбурга проверила ряд муниципальных организаций и выявила многочисленные нарушения, в том числе касающиеся вопросов аренды движимого и недвижимого имущества, сообщают «Вечерние ведомости».
Среди нарушителей числятся ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» (СУЭРЖ), МБУ «Станция скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса», МАУ «Городская клиническая больница № 40», «ГКБ № 14».
У первой организации зафиксированы ряд нарушений при обращении с недвижимостью, а также неосновательное обогащение из-за отсутствия оплаты в бюджет аренды земельных участков.
Претензии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности появились у аудиторов и к медицинским учреждениям: у них обнаружены предоставление имущества в безвозмездное пользование, а также нарушения при расчете арендной платы.
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