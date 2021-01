Новые известия: Национализация нефтянки. Часть вторая

В канун Нового года президент России Владимир Путин разрешил приватизировать национальные парки и охраняемые природные территории. Очевидно, что далее последует переход, а частные руки крупных государственных компаний.

В первом материале «Новые известия» разобрали национализацию нефтегазовых компаний, что итак уже происходит под маской развития бизнеса. Во второй части «Новые известия» разбираются, пора ли отправлять в утиль западную схему частного предпринимательства. Кого кому продавать? Газпром, по факту принадлежащий государству, показал рекорд по убыткам за первые три квартала 2020 года. Корпорация под руководством Алексея Миллера потеряла 592,1 миллиарда рублей по РСБУ. НОВАТЭК, находящийся в частных руках, за этот же отрезок времени отчитался о прибыли в 327,6 миллиарда рублей. Но данные о доходах могут меняться, так как зависят от множества факторов. В противовес им, данные о рыночной капитализации могут показать более точное положение дел. По рынку Газпром имеет капитализацию в размере 5,03 триллиона рублей, а НОВАТЭК — 4,08 триллиона. Однако Газпром имеет инфраструктуру внутри страны, трубопроводы для продажи за рубеж и контракты с долгосрочной перспективой. Корпорация добыла 452 миллиарда кубических метров голубого топлива. В свою очередь, НОВАТЭК добыл 84 миллиарда кубов газа. Кроме того, последний был вынужден тратить средства на операции по сжижению топлива, транспортировку танкерами. Масштабы отличаются, однако интерес со стороны инвесторов не имеет такой огромной разницы. При этом, нефтесервисникам еще нужно оплачивать труд сотрудников и вкладываться в развитие технологий. При этом уже не вызывает удивление протест вахтовиков на компрессорной станции, возводимой по заказу «Силы Сибири». Забастовка была и со стороны работников Надымского района Ямало-ненецкого автономного округа. Протестовали рабочие на месторождении Тагульское в Красноярском крае, которое принадлежит Роснефти. Если рассмотреть Роснефть и Лукойл, то окажется, что у первая обладает ресурсами и добычей на порядок выше, чем второй. Однако по капитализации они схожи. Почему? Всё просто, Лукойл имеет грамотное управление и показывает более высокий уровень дохода. В сравнении Роснефти с иностранными корпорациями разница будет отличаться в десятки раз, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Более категорично выразился аналитик Михаил Крутихин. Существуют колоссальные различия между компаниями частными и управляемыми государством. Как и в некоторых других странах, в Российской Федерации чиновники редко заботятся об эффективности предприятия, находящегося под их управлением. В коммерческой организации управленцы заботятся о грамотном руководстве, стремятся угодить акционерам. При госуправлении налицо максимизация издержек. Получают старт такие проекты, которые в коммерческой структуре даже не рассматривались бы. Вложения просто невероятны для частных компаний, а чиновники на них зарабатывают. Из-за отсутствия ответственности перед государством, снижается эффективность таких предприятий, выразил мнение Крутихин. Для примера были опрошены авторы telegram-каналов. Они могут высказать честное мнение, так как обладают анонимностью. Участие государства в секторе нефти и газа — это не есть хорошо. И наличие на рынке двух компаний-частников никак не меняет ситуацию. Доминация госкомпаний слишком очевидна. Частным организациям приходится играть по их правилам. Им не дадут увеличить свою рыночную долю, поэтому нет сильной активности и стремления к повышению эффективности, выразили мнение в telegram-канале «Газ-Батюшка». С другой стороны, без подобной конкуренции трудно будет поддерживать цены по социальным проектам, заниматься газификацией в стране. Газификацию можно назвать проваленной. Газпром отчитывается о миллионах рублей, затраченных на нее, а фактически ничего не меняется. Трубы идут по всей стране, а рядом стоящие села не имеют газа. Газпром ничего не умеет, кроме как продавать голубое топливо, говорит аналитик Михаил Крутихин. Компании нефтегазовой отрасли нельзя продать по объявлению. Цена слишком высока. И сомнительно, что будет интерес. Ведь в отношении России постоянно вводятся санкции. Масла в огонь недоверия подливают и корпоративные конфликты, которые решаются методом силы. Взять к примеру Евросеть и Baring Vostok. IPO довольно успешного Совкомфота прошло неудачно. Акции обвалились на 10% после появления на бирже в октябре. Все слышали о компаниях, которые нефть добывают. Но есть еще те, кто делает это возможным — нефтесервисные организации. О них мало кто что-то слышит, но именно они организовывают вахтовых рабочих, доставляют технику и делают добычу возможной в принципе. Почему государство — не Робин Гуд Поле нефтесервиса принадлежит чиновникам. У государства давно нет места в этой отрасли. Преимущество изначально было за иностранными корпорациями, вроде Schlumberger и Halliburton, имеющих доступ к передовым технологиям. Частные зарубежные и российские компании в этой сфере преобладают. Они имеют доступ к иностранным современным техническим средствам даже в условиях санкций. Крупным корпорациям сподручнее отдавать подобные подряды с рабочим составом в качестве аутсорсинга. Однако в 2020 году нефтесервис и понес наибольшие потери. Доход составил около 22 миллиардов долларов, показав снижение дохода на 20-30%. Добывающие компании часто просто не платили за работы по праву сильного. Они руководствуются ограничениями со стороны ОПЕК, низким спросом и отказываются разрабатывать новые месторождения. Например, Газпром ввел отсрочку по своим платежам и перенес их на 180 дней, уже на 2021 год. При этом, необходимо еще инвестировать что-то в развитие инноваций. Поэтому не вызывает удивления забастовки на компрессорной станции для «Силы Сибири», на источниках газа в Надымском районе Ямало-ненецкого автономного округа. Бастовали и вахтовики Тагульского месторождения Роснефти. Повод у всех один — не выплачиваются заработные платы. Долги измеряются миллионами, не платят по три-шесть месяцев, а людей пробуют отправить домой без денег и гарантий. Возможно, если бы нефтесервис находился под госконтролем что-то изменилось бы? В telegram-каналах в этом не уверены. Не стало бы лучше. Ни ФГУПы, ни частники не печатают денежные средства. А если заводить разговор об общении с Газпромом или Роснефтью, то собственник конторы не играет роли. Главные нефтедобытчики могут настаивать на своем и продвигать свои интересы, неважно с кем им придется иметь дело. Частники чуть-чуть уступчивее, у них масса вариантов по поиску займов, за каждым действием руководителя не наблюдает прокуратура и не исследует траты на нецелевое использование. Это и обеспечивает частным организациям выживание. ФГУП бы давно ликвидировали или обанкротили, говорит автор telegram-канала «Газ-Батюшка». Увы, но нет места государству в нефтесервисе. Поэтому полный контроль в данном секторе в принципе нереален. При национализации нефтегазовых корпораций, обслуга останется частной. У организаторов telegram-каналов нет конкретного мнения ни по национализации, ни по приватизации нефтегазовой отрасли. В «Буровой» отмечают, что раз существует закон, регулирующий приватизацию, то должен быть и обратный — о национализации. Это обусловлено и тем, что частники распоряжаются недрами, которые принадлежат всем. Авторы «Газ-Батюшки» настаивают, что национализация не несет никаких преимуществ, особенно в условиях рыночной экономики, и более того, является узаконенным захватом чужой собственности. А вопросы национальной безопасности решаются на уровне законодательства, у частников ведь всё равно нет выбора — все ресурсы находятся на территории страны. Итак, государство не решается пойти ни по пути национализации, ни по пути приватизации. Оно пытаюеся балансировать между ними, создавая видимость эффективности. Рассчитывая, что увеличивает свое влияние в данной отрасли. Однако усилить получается только застой нефтегаза. В будущих материалах «Новых известий» буду статьи по национализации и приватизации в других отраслях. Есть масса контрастных примеров в нашей стране.

