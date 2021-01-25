Новые известия: Национализация нефтянки. Часть вторая

Газпром, по факту принадлежащий государству, показал рекорд по убыткам за первые три квартала 2020 года. Корпорация под руководством Алексея Миллера потеряла 592,1 миллиарда рублей по РСБУ. НОВАТЭК, находящийся в частных руках, за этот же отрезок времени отчитался о прибыли в 327,6 миллиарда рублей. Но данные о доходах могут меняться, так как зависят от множества факторов. В противовес им, данные о рыночной капитализации могут показать более точное положение дел. По рынку Газпром имеет капитализацию в размере 5,03 триллиона рублей, а НОВАТЭК — 4,08 триллиона. Однако Газпром имеет инфраструктуру внутри страны, трубопроводы для продажи за рубеж и контракты с долгосрочной перспективой. Корпорация добыла 452 миллиарда кубических метров голубого топлива. В свою очередь, НОВАТЭК добыл 84 миллиарда кубов газа. Кроме того, последний был вынужден тратить средства на операции по сжижению топлива, транспортировку танкерами. Масштабы отличаются, однако интерес со стороны инвесторов не имеет такой огромной разницы. При этом, нефтесервисникам еще нужно оплачивать труд сотрудников и вкладываться в развитие технологий.