Компании «Уралэлектромонтаж» грозит разорение

Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве ОАО «Уралэлектромонтаж». Заявитель по делу – финансовая корпорация «Открытие». Точная сумма исковых требований пока неизвестна.

Стоит отметить, что «Уралэлектромонтаж» занимает лидирующие позиции на российском рынке в своей отрасли: монтаж и установка всех видов электротехнического оборудовании, а также средств автоматизации.

За годы своего существования «Уралэлектромонтаж» стал главным поставщиком продукции для различных предприятий области. Можно упомянуть, что ЕВРАЗ НТМК является постоянным и ключевым заказчиком.

Однако за последние несколько лет предприятию все сложнее держаться на плаву. Постепенно сокращается штат сотрудников, зарплаты работникам не платят в нескольких филиалах «Уралэлектромонтажа».

Так, в конце 2015 года прокуратура выявила долгов предприятия по заработной плате на сумму порядка 4,2 млн руб. Стоит отметить, что тагильские сотрудники «Уралэлектромонтажа» получали зарплату в срок.

По наблюдениям экспертов, несмотря на то, что предприятие долгое время являлось лидером и одним из главных поставщиков продукции, его финансовое разорение легко можно объяснить. Кризис в России привел к стремительному снижению числа заказов от металлургических и машиностроительных компаний.