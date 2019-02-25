25 млрд будут направлены на реализацию проекта «Чистая среда» в Свердловской области

Реализация проекта пройдет в рамках государственной программы «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». Деятельность будет направлена на создание системы обращения с ТКО на территории региона.

Цели проекта – создание объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО; выявление и ликвидация несанкционированных свалок. Реализованные меры будут способствовать восстановлению благоприятного санитарного и экологического состояния местностей региона.

Для проекта в 2019 году из региональной казны выделены 100 млн рублей и 380 млн 900 тысяч рублей из городского бюджета уральской столицы.